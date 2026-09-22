Naxçıvanda avtomobil piyadaları vurub
Hadisə
- 22 sentyabr, 2026
- 21:39
Naxçıvan şəhərində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosunun xəbərinə görə, BYD markalı avtomobil Nizami küçəsində yolu qarşı tərəfə keçən 2008-ci il təvəllüdlü Bayramov Sadiq Səbuhi oğlunu və 2009-cu il təvəllüdlü Hüseynov Mənsur Coşqun oğlunu vurub.
Yaralılar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasının Təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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