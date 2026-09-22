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    "Borussiya" klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2026
    • 22:36
    Borussiya klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Almaniyanın "Borussiya" (Münhenqladbax) klubu Aleksander Blessini baş məşqçi vəzifəsinə təyin edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Bundesliqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    53 yaşlı almaniyalı mütəxəssislə 2028-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb. Blessin bu postda sentyabrın 13-də vəzifəsindən ayrılan Oygen Polanskini əvəzləyib.

    Münhenqladbax kollektivi 2026/2027 mövsümündə Bundesliqada keçirdiyi ilk 4 oyunun hamısında məğlub olub.

    Qeyd eək ki, Aleksander Blessinin son iş yeri Almaniyanın "Sankt-Pauli" klubu olub. 53 yaşlı mütəxəssis ötən mövsümün sonunda bu komanda ilə Bundesliqadan aşağı dəstəyə düşüb.

    Almaniya Bundesliqası Borussiya Münhenqladbax FK Aleksander Blessin
    Блессин возглавил мёнхенгладбахскую "Боруссию"

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