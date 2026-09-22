"Borussiya" klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb
Futbol
- 22 sentyabr, 2026
- 22:36
Almaniyanın "Borussiya" (Münhenqladbax) klubu Aleksander Blessini baş məşqçi vəzifəsinə təyin edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bundesliqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
53 yaşlı almaniyalı mütəxəssislə 2028-ci ilə qədər müqavilə imzalanıb. Blessin bu postda sentyabrın 13-də vəzifəsindən ayrılan Oygen Polanskini əvəzləyib.
Münhenqladbax kollektivi 2026/2027 mövsümündə Bundesliqada keçirdiyi ilk 4 oyunun hamısında məğlub olub.
Qeyd eək ki, Aleksander Blessinin son iş yeri Almaniyanın "Sankt-Pauli" klubu olub. 53 yaşlı mütəxəssis ötən mövsümün sonunda bu komanda ilə Bundesliqadan aşağı dəstəyə düşüb.
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