Блессин возглавил мёнхенгладбахскую "Боруссию"
Футбол
- 22 сентября, 2026
- 00:09
Мёнхенгладбахская "Боруссия" назначила Александера Блессина новым главным тренером на фоне неудачного старта сезона.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте клуба.
Контракт с 53-летним Блессином подписан до 2028 года.
"Боруссия" рассталась с Эугеном Полански в середине сентября, решение последовало после четырех поражений на старте Бундеслиги.
До этого Блессин работал в "РБ Лейпциг", итальянском "Дженоа", бельгийских клубах "Юнион Сент‑Жиллуа" и "Остенде", а также в "Санкт‑Паули".
На данный момент "Боруссия" занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице после четырех туров чемпионата.
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