Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Блессин возглавил мёнхенгладбахскую "Боруссию"

    Футбол
    • 22 сентября, 2026
    • 00:09
    Блессин возглавил мёнхенгладбахскую Боруссию

    Мёнхенгладбахская "Боруссия" назначила Александера Блессина новым главным тренером на фоне неудачного старта сезона.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте клуба.

    Контракт с 53-летним Блессином подписан до 2028 года.

    "Боруссия" рассталась с Эугеном Полански в середине сентября, решение последовало после четырех поражений на старте Бундеслиги.

    До этого Блессин работал в "РБ Лейпциг", итальянском "Дженоа", бельгийских клубах "Юнион Сент‑Жиллуа" и "Остенде", а также в "Санкт‑Паули".

    На данный момент "Боруссия" занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице после четырех туров чемпионата.

    ФК Боруссия
    "Borussiya" klubu yeni baş məşqçisini açıqlayıb

    Последние новости

    13:02
    Фото

    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    13:00

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:00

    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

    Другие страны
    12:59

    Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

    Финансы
    12:56

    "Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

    Энергетика
    12:46

    Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия

    Внешняя политика
    12:42

    Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет град

    Экология
    12:38

    Азербайджан и Китай обменялись соглашением о международных автоперевозках

    Внешняя политика
    12:38
    Фото

    Азербайджан и Узбекистан проведут совместные турмероприятия в третьих странах

    Туризм
    Лента новостей