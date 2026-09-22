Блессин возглавил мёнхенгладбахскую "Боруссию"

Мёнхенгладбахская "Боруссия" назначила Александера Блессина новым главным тренером на фоне неудачного старта сезона.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с 53-летним Блессином подписан до 2028 года.

"Боруссия" рассталась с Эугеном Полански в середине сентября, решение последовало после четырех поражений на старте Бундеслиги.

До этого Блессин работал в "РБ Лейпциг", итальянском "Дженоа", бельгийских клубах "Юнион Сент‑Жиллуа" и "Остенде", а также в "Санкт‑Паули".

На данный момент "Боруссия" занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице после четырех туров чемпионата.