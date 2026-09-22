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    Zelenski müharibənin qışdan əvvəl başa çatacağına ümid edir

    Digər ölkələr
    • 22 sentyabr, 2026
    • 22:39
    Zelenski müharibənin qışdan əvvəl başa çatacağına ümid edir

    Qış gəlməmiş Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinə son qoymaq lazımdır.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu həmin ölkənin Prezidenti Volodimir Zelenski Nyu-Yorkda ABŞ lideri Donald Trampla görüşündən əvvəl jurnalistlərə bildirib.

    "Ümid edirəm ki, biz bu müharibəyə son qoya biləcəyik. Bu işdə Prezident Tramp bizə kömək edəcək və düşünürəm ki, bunu ən qısa zamanda – qış gəlməmişdən əvvəl etmək lazımdır", - Zelenski deyib.

    Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Donald Tramp
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