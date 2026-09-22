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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Зеленский выразил надежду на завершение войны до начала зимы

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 22:30
    Зеленский выразил надежду на завершение войны до начала зимы

    Необходимо положить конец войне РФ против Украины, пока не наступила зима.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский жерналиста до начала встречи с американским лидеров Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

    "Я надеюсь, что мы сможем покончить с этой войной. Нам в этом поможет президент Трамп, и я думаю, это нужно сделать как можно скорее – пока не наступила зима", – сказал Зеленский.

    Владимир Зеленский Дональд Трамп Генеральная Ассамблея ООН Российско-украинский конфликт
    Zelenski müharibənin qışdan əvvəl başa çatacağına ümid edir

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