Зеленский выразил надежду на завершение войны до начала зимы
Другие страны
- 22 сентября, 2026
- 22:30
Необходимо положить конец войне РФ против Украины, пока не наступила зима.
Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский жерналиста до начала встречи с американским лидеров Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
"Я надеюсь, что мы сможем покончить с этой войной. Нам в этом поможет президент Трамп, и я думаю, это нужно сделать как можно скорее – пока не наступила зима", – сказал Зеленский.
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