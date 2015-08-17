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    В национальном парке Шахдаг начался пожар

    Для тушения пожара привлечены 2 вертолета

    Баку. 17 августа. REPORT. AZ/ На территории национального парка Шахдаг начался пожар. Как сообщает Report, информация об этом распространена на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС).

    Согласно информации, в горной местности, принадлежащей национальному парку Шахдаг, в селе Тирджан Исмаиллинского района горят сухая трава, кустарники и деревья. 

    Для тушения пожара привлечены техника и сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС, а также 2 вертолета авиационной группы. В настоящее время операция продолжается.

    Будет предоставлена дополнительная информация.

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