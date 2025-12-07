В Мингячевире задержана женщина, оставившая годовалого ребенка в подвале
Происшествия
- 07 декабря, 2025
- 12:37
В городе Мингячевир сотрудники полиции задержали женщину, оставившую своего родного ребенка в подвале здания.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, 12 октября Г.Мамедова (1994 года рождения) оставила своего годовалого ребенка в одном из городских строений.
По факту в Мингячевирском городском отделении полиции возбуждено уголовное дело.
Последние новости
12:49
В Баку состоялась премьера фильма "Проповедь пустоте"Kультурная политика
12:37
В Мингячевире задержана женщина, оставившая годовалого ребенка в подвалеПроисшествия
12:28
МЧС обнародовало детали смертельного ДТП в БилясувареПроисшествия
12:20
В Баку и на Абшероне ожидаются кратковременные дожди, местами ливниЭкология
12:18
Глава МИД Ирана посетит РФ и Беларусь в ближайшее времяВ регионе
12:15
Фото
В Нахчыване сохраняется нестабильная погода, в горных районах идет снегЭкология
12:04
Видео
Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзорАрмия
11:52
Фото
Делегация Кыргызстана почтила память Гейдара Алиева на Аллее почетного захороненияВнешняя политика
11:42
Фото
Видео