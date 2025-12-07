В Мингячевире задержана женщина, оставившая годовалого ребенка в подвале

В городе Мингячевир сотрудники полиции задержали женщину, оставившую своего родного ребенка в подвале здания.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, 12 октября Г.Мамедова (1994 года рождения) оставила своего годовалого ребенка в одном из городских строений.

По факту в Мингячевирском городском отделении полиции возбуждено уголовное дело.