    В Мингячевире задержана женщина, оставившая годовалого ребенка в подвале

    Происшествия
    • 07 декабря, 2025
    • 12:37
    В городе Мингячевир сотрудники полиции задержали женщину, оставившую своего родного ребенка в подвале здания.

    Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, 12 октября Г.Мамедова (1994 года рождения) оставила своего годовалого ребенка в одном из городских строений.

    По факту в Мингячевирском городском отделении полиции возбуждено уголовное дело.

    Мингячевир оставление ребенка уголовное дело мать
    Mingəçevirdə körpəsini zirzəmiyə atan qadın saxlanılıb
