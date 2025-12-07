İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Mingəçevirdə körpəsini zirzəmiyə atan qadın saxlanılıb

    Hadisə
    • 07 dekabr, 2025
    • 12:27
    Mingəçevirdə körpəsini zirzəmiyə atan qadın saxlanılıb

    Oktyabrın 12-də Mingəçevir şəhərində 1 yaşlı körpəsini binanın zirzəmisinə atan valideyn, 1994-cü il təvəllüdlü G.Məmmədova polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən olunaraq saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən bildirilib.

    Faktla bağlı Mingəçevir Şəhər Polis Şöbəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.

    Mingəçevir Körpə Daxili İşlər Nazirliyi

    Son xəbərlər

    12:27

    Mingəçevirdə körpəsini zirzəmiyə atan qadın saxlanılıb

    Hadisə
    12:25
    Foto

    "Boşluğa xütbə" filminin Bakı premyerası baş tutub

    Mədəniyyət siyasəti
    12:17

    Bakıya və bəzi rayonlara yağış, dağlıq ərazilərə qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:11
    Foto

    Naxçıvanda qeyri-sabit hava şəraiti davam edir, dağlıq ərazilərə qar yağır

    Ekologiya
    12:00
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    11:58

    "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibi Cerrardı baş məşqçi postuna gətirməyi düşünür

    Futbol
    11:42

    FHN Biləsuvardakı yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb

    Hadisə
    11:39
    Foto

    Qırğızıstan nümayəndə heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    11:29
    Foto
    Video

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisində taktiki-xüsusi təlim keçirilib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti