В Мингячевире волки напали на домашний скот

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Мингячевир. 28 октября. REPORT.AZ/ В Мингячевире волки растерзали крупнорогатое животное.

Как передает западное бюро Report, после того как волки растерзали крупнорогатое животное в хозяйстве жителя города Мингячевир, Агасалима Бабаева, они зашли в хлев и нанесли повреждения еще десяти крупнорогатым особям.

Прибежав на звуки, издаваемые крупным рогатым скотом, пастухам удалось выгнать пять волков из хлева. Ветеринары оказали помощь пострадавшим от волков животным.

Отметим, что несколько месяцев назад хищники напали на хозяйство А. Бабаева, растерзав до 50 овец и несколько лошадей.