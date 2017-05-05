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    В Мингячевире произошла цепная авария, пострадали два человека, один из которых ребенок

    Столкнулись автомобили марки ВАЗ-2101, Nissan-Sunny и Toyota-Prado© Report.az

    Мингячевир. 5 мая. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошла цепная авария.

    Как передает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на проспекте Муслима Магомаева.

    В результате столкновения автомобилей марки "ВАЗ-2101", "Nissan-Sunny" и "Toyota-Prado" пострадали два человека, один из которых малолетний ребенок.

    Пострадавшие помещены в Мингячевирскую центральную городскую больницу. Как сообщили из медицинского учреждения, трехлетнему ребенку поставили диагноз черепно-мозговая травма, перелом ключицы и ребра. Его состояние удовлетворительное.

    Факт расследуется отделением полиции города Мингячевир. 

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