В Мингячевире произошла цепная авария, пострадали два человека, один из которых ребенок

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Мингячевир. 5 мая. REPORT.AZ/ В городе Мингячевир произошла цепная авария.

Как передает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована на проспекте Муслима Магомаева.

В результате столкновения автомобилей марки "ВАЗ-2101", "Nissan-Sunny" и "Toyota-Prado" пострадали два человека, один из которых малолетний ребенок.

Пострадавшие помещены в Мингячевирскую центральную городскую больницу. Как сообщили из медицинского учреждения, трехлетнему ребенку поставили диагноз черепно-мозговая травма, перелом ключицы и ребра. Его состояние удовлетворительное.

Факт расследуется отделением полиции города Мингячевир.