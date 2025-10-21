Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    В Мингячевире автомобиль сбил двух пешеходов, один из них погиб

    Происшествия
    • 21 октября, 2025
    • 21:53
    В Мингячевире автомобиль сбил двух пешеходов, один из них погиб

    В Мингячевире автомобиль сбил двух пешеходов, один из которых погиб.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента Фирангиз Ахмедова (1968 г.р.) скончалась от полученных травм.

    Зохра Исмаилова (1956 г.р.) была госпитализирована с различными травмами, ее состояние оценивается как средней тяжести.

    По факту ведется расследование.

    Мингячевир ДТП
    Mingəçevirdə avtomobil iki piyadanı vurub, ölən və yaralanan var

    Последние новости

    21:59

    Прокурор Парижа: Ущерб от ограбления Лувра составил 88 млн евро

    Другие страны
    21:53

    В Мингячевире автомобиль сбил двух пешеходов, один из них погиб

    Происшествия
    21:47

    Турецкая армия останется в Ливане в составе UNIFIL еще два года

    В регионе
    21:44

    Вэнс: Возвращение тел израильских заложников из Газы займет время

    Другие страны
    21:35

    ЕС укрепляет сотрудничество со странами Черноморского, Южнокавказского и Центральноазиатского регионов

    Другие страны
    21:33

    Трамп заявил, что движется к завершению девятой войны

    Другие страны
    21:21

    Управление: В средней школе № 128 в Баку пожара не было

    Наука и образование
    21:11
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с государственным визитом в Казахстан

    Внешняя политика
    21:05

    Кобахидзе: Мир между Ереваном и Баку придаст импульс региональному сотрудничеству

    В регионе
    Лента новостей