В Мингячевире автомобиль сбил двух пешеходов, один из них погиб
Происшествия
- 21 октября, 2025
- 21:53
В Мингячевире автомобиль сбил двух пешеходов, один из которых погиб.
Как сообщает западное бюро Report, в результате инцидента Фирангиз Ахмедова (1968 г.р.) скончалась от полученных травм.
Зохра Исмаилова (1956 г.р.) была госпитализирована с различными травмами, ее состояние оценивается как средней тяжести.
По факту ведется расследование.
