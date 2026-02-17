Казахстан и Кыргызстан обсудили развитие двусторонних отношений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора обсудили развитие двусторонних отношений.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

"Лидеры государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанских отношений по всем направлениям взаимного интереса, в том числе реализацию ранее достигнутых договоренностей в сферах торговли, транспорта, промышленной кооперации, энергетики и водных ресурсов", - говорится в сообщении.

Садыр Жапаров выразил поддержку масштабным преобразованиям в Казахстане, в том числе созданию однопалатного парламента и пожелал успешного проведения всенародного референдума.

В ходе беседы президенты также обменялись мнениями по внутриполитическим реформам, вопросам региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий в многостороннем формате.