    Казахстан и Кыргызстан обсудили развитие двусторонних отношений

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 15:56
    Казахстан и Кыргызстан обсудили развитие двусторонних отношений

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора обсудили развитие двусторонних отношений.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

    "Лидеры государств обсудили актуальные вопросы кыргызско-казахстанских отношений по всем направлениям взаимного интереса, в том числе реализацию ранее достигнутых договоренностей в сферах торговли, транспорта, промышленной кооперации, энергетики и водных ресурсов", - говорится в сообщении.

    Садыр Жапаров выразил поддержку масштабным преобразованиям в Казахстане, в том числе созданию однопалатного парламента и пожелал успешного проведения всенародного референдума.

    В ходе беседы президенты также обменялись мнениями по внутриполитическим реформам, вопросам региональной и международной повестки, а также рассмотрели график предстоящих совместных мероприятий в многостороннем формате.

    Лента новостей