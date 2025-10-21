Mingəçevirdə avtomobil iki piyadanı vurub, ölən və yaralanan var
Hadisə
- 21 oktyabr, 2025
- 20:44
Mingəçevirdə avtomobil iki piyadanı vurub, bir nəfər ölüb, bir nəfər isə yaralanıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 1956-cı il təvəllüdlü Zöhrə İsmayılova və 1968-ci il təvəllüdlü Firəngiz Əhmədovanı avtomobil vurub.
Zərərçəkənlərdən F.Əhmədova aldığı xəsarətdən ölüb.
Digər yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
