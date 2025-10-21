İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Hadisə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 20:44
    Mingəçevirdə avtomobil iki piyadanı vurub, ölən və yaralanan var

    Mingəçevirdə avtomobil iki piyadanı vurub, bir nəfər ölüb, bir nəfər isə yaralanıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, 1956-cı il təvəllüdlü Zöhrə İsmayılova və 1968-ci il təvəllüdlü Firəngiz Əhmədovanı avtomobil vurub.

    Zərərçəkənlərdən F.Əhmədova aldığı xəsarətdən ölüb.

    Digər yaralı xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Mingəçevir piyada

