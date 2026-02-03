"Şamaxı"nın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib
Futbol
- 03 fevral, 2026
- 11:38
Azərbaycanın I Liqa klubu "Mingəçevir" "Şamaxı"nın sabiq futbolçusu Bahadur Həziyevi transfer edib.
"Report" klubun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, 26 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
B.Həziyev Şamaxı komandası ilə yanaşı, "Səbail" və MOİK-in də formasını geyinib.
Qeyd edək ki, "Mingəçevir" hazırda 21 xalla turnir cədvəlinin 4-cü pilləsində yer alıb.
