    В Мингячевире 14-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве

    Происшествия
    • 22 ноября, 2025
    • 23:58
    В Мингячевире по подозрению в убийстве задержали 14-летнего подростка.

    Как сообщает Report, сегодня около 22:00 в городе было совершено убийство Э.Сариева (2008 г.р.). Предварительно, парень умер от ранений нанесенных ему режущим предметом.

    Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступного деяния 14-летнего подростка.

    По факту ведется расследование.

    Mingəçevirdə 17 yaşlı gənci qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən yeniyetmə saxlanılıb

