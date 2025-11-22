В Мингячевире 14-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве
Происшествия
- 22 ноября, 2025
- 23:58
В Мингячевире по подозрению в убийстве задержали 14-летнего подростка.
Как сообщает Report, сегодня около 22:00 в городе было совершено убийство Э.Сариева (2008 г.р.). Предварительно, парень умер от ранений нанесенных ему режущим предметом.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступного деяния 14-летнего подростка.
По факту ведется расследование.
