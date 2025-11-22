Mingəçevirdə 17 yaşlı gənci qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən yeniyetmə saxlanılıb
Hadisə
- 22 noyabr, 2025
- 23:49
Noyabrın 22-də saat 22 radələrində Mingəçevir şəhərində 2008-ci il təvəllüdlü E.Sarıyev kəsici alətlə qətlə yetirilib.
"Report" xəbər verir ki, polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən 14 yaşlı yeniyetmə saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
