В МЧС призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности при сильном ветре

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана с учетом прогнозируемого на территории страны сильного ветра призвало граждан не пренебрегать правилами безопасности.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана с учетом прогнозируемого на территории страны сильного ветра призвало граждан не пренебрегать правилами безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

В ведомстве порекомендовали гражданам держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

"Особое внимание необходимо уделять соблюдению правил пожарной безопасности с учетом сложности тушения пожаров во время сильного ветра", - заявили в МЧС.