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В МЧС призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности при сильном ветре

В МЧС призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности при сильном ветре Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана с учетом прогнозируемого на территории страны сильного ветра призвало граждан не пренебрегать правилами безопасности.
Происшествия
3 апреля 2024 г. 16:51
В МЧС призвали граждан не пренебрегать правилами безопасности при сильном ветре

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана с учетом прогнозируемого на территории страны сильного ветра призвало граждан не пренебрегать правилами безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

В ведомстве порекомендовали гражданам держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

"Особое внимание необходимо уделять соблюдению правил пожарной безопасности с учетом сложности тушения пожаров во время сильного ветра", - заявили в МЧС.

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