В Масазыре за наркоторговлю задержаны 13 человек
Происшествия
- 08 мая, 2026
- 20:45
Сотрудники Абшеронского районного управления полиции в ходе операций, проведенных в поселке Масазыр за последние несколько дней, задержали 13 человек, подозреваемых в сбыте наркотиков.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД).
Сообщается, что из подозреваемых - у Тюркяны Мамедовой, Самиры Джахангировой, Турала Мамедова и Вюсали Джилгамлы - в общей сложности было обнаружено около 6 килограммов различных видов наркотических средств и психотропных веществ, а именно метамфетамина.
Расследование продолжается.
