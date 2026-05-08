İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Masazırda narkotik satan 13 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 08 may, 2026
    • 19:56
    Masazırda narkotik satan 13 nəfər saxlanılıb

    Abşeron Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları Masazır qəsəbəsində son bir neçə gün ərzində keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotiklərin satışını həyata keçirməkdə və narkokuryerliklə məşğul olmaqda şübhəli bilinən 13 nəfəri saxlayıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, şübhəlilərdən Türkanə Məmmədova, Samirə Cahangirova, Tural Məmmədov və Vüsalə Cilqamlıdan ümumilikdə 6 kiloqrama yaxın müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə olan metamfetamin aşkarlanıb.

    Araşdırma aparılır.

    Masazırda narkotik satan 13 nəfər saxlanılıb

    Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Narkotik satışı Narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi

    Son xəbərlər

    20:09

    Jorj Kaşkilya: "Sevindirici haldır ki, bu mövsüm "Zirə"yə uduzmadıq"

    Futbol
    19:56
    Video

    Masazırda narkotik satan 13 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    19:49

    Seymur Mərdəliyev Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri ilə ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    19:44

    NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi yaxın vaxtlarda Azərbaycana səfər edəcək - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    19:38
    Foto

    Gəncə sakini: WUF13-lə bağlı tədbirlər şəhər mühitinin formalaşması üçün vacib addımdır

    Daxili siyasət
    19:35
    Foto

    Naxçıvanda "Heydər Əliyev Kuboku" uğrunda futzal turnirinin püşkatması keçirilib

    Futbol
    19:21
    Video

    Ermənistan XİN başçısının Luis Okampo ilə gizli əlaqələri ifşa olunub

    Xarici siyasət
    19:17
    Foto

    "Ölümün verdiyi həyat" bədii filminin qala gecəsi keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    19:14

    Rəşad Sadıqov: "Aprel ayı bizi çox yordu"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti