    Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин в Масазыре - ОБНОВЛЕНО

    • 11 апреля, 2026
    • 17:41
    Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин в Масазыре - ОБНОВЛЕНО

    Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Масазыр Абшеронского района.

    Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

    В прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства Перишан Сулеймановой и Нураны Искендерли, произошедшего 11 апреля в поселке Масазыр. Дело возбуждено по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в настоящее время проводится предварительное расследование.

    В поселке Масазыр Абшеронского района убиты две женщины.

    По информации, полученной Сумгайыт-абшеронским бюро Report, женщины в возрасте 30 и 39 лет получили ранения колюще-режущим предметом и скончались от полученных травм.

    К месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время принимаются меры по задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления.

    Умышленное убийство Масазыр Генпрокуратура Азербайджана
    Masazırda iki qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

