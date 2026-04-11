Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин в Масазыре - ОБНОВЛЕНО

Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин в поселке Масазыр Абшеронского района.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства Перишан Сулеймановой и Нураны Искендерли, произошедшего 11 апреля в поселке Масазыр. Дело возбуждено по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в настоящее время проводится предварительное расследование.

В поселке Масазыр Абшеронского района убиты две женщины.

По информации, полученной Сумгайыт-абшеронским бюро Report, женщины в возрасте 30 и 39 лет получили ранения колюще-режущим предметом и скончались от полученных травм.

К месту происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время принимаются меры по задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления.