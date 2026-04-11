    Masazırda iki qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 11 aprel, 2026
    • 17:00
    Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində iki qadının qətlə yetirilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, aprelin 11-də Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsi ərazisində Pərişan Süleymanova və Nuranə İsgəndərlinin qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrilə cinayət işi başlanaraq ibtidai istintaq aparılır.

    Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində iki qadın qətlə yetirilib.

    "Report"un Sumqayıt-Abşeron bürosunun əldə etdiyi məlumata görə, hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub.

    İlkin məlumata görə, Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsində 1987-ci il təvəllüdlü Pərişan Əlövsət qızı Süleymanova və Nuranə Rüstəm qızı İsgəndərliyə (1996) kəsici-deşici alətlə xəsarət yetirilməsi və onların hadisə yerində ölməsi barədə polisə məlumat daxil olub.

    Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin saxlanılması istiqamətində tədbirlər görülür.

    Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин в Масазыре - ОБНОВЛЕНО

