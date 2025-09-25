В Масазыре обнаружены 13 гранат и другие боеприпасы
Происшествия
- 25 сентября, 2025
- 09:42
В Масазыре обнаружены боеприпасы.
Об этом сообщили Report в МЧС.
Группа по разминированию Службы спасения особого риска прибыла на место происшествия по вызову. Были обнаружены 13 боевых ручных гранат Ф-1, 12 взрывателей УЗРГМ, 31 патрон калибром 7,62 мм и 30 патронов калибром 5,45 мм.
