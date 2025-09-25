Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    В Масазыре обнаружены 13 гранат и другие боеприпасы

    Происшествия
    • 25 сентября, 2025
    • 09:42
    В Масазыре обнаружены боеприпасы.

    Об этом сообщили Report в МЧС.

    Группа по разминированию Службы спасения особого риска прибыла на место происшествия по вызову. Были обнаружены 13 боевых ручных гранат Ф-1, 12 взрывателей УЗРГМ, 31 патрон калибром 7,62 мм и 30 патронов калибром 5,45 мм.

