В Масазыре обнаружены 13 гранат и другие боеприпасы

В Масазыре обнаружены боеприпасы.

Об этом сообщили Report в МЧС.

Группа по разминированию Службы спасения особого риска прибыла на место происшествия по вызову. Были обнаружены 13 боевых ручных гранат Ф-1, 12 взрывателей УЗРГМ, 31 патрон калибром 7,62 мм и 30 патронов калибром 5,45 мм.