İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Masazırda küçədə 13 F-1 qumbarası və digər hərbi sursatlar aşkar edilib

    Hadisə
    • 25 sentyabr, 2025
    • 09:18
    Masazırda küçədə 13 F-1 qumbarası və digər hərbi sursatlar aşkar edilib

    Masazırda hərbi sursatlar aşkar edilib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi ərazisində hərbi sursatların aşkar edilməsi barədə məlumat daxil olub.

    Məlumatla əlaqədar dərhal FHN-in Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin (XRXX) minalardan təmizləmə üzrə çevik qrupu hadisə yerinə cəlb edilib.

    Hüquq-mühafizə orqanı əməkdaşları ilə birgə ərazidə müvafiq təhlükəsizlik tədbirləri görüldükdən sonra hadisə yerinə baxış zamanı aşkar edilmiş sursatların döyüş tətbiqinə yararlı 13 ədəd F-1 əl qumbarası, 12 ədəd UZRQM partladıcısı, 31 ədəd 7.62 mm-lik və 30 ədəd 5.45 mm-lik mərmi olduğu müəyyən edilib.

    Sursatlar XRXX-nin çevik qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən zərərsizləşdirilməsi üçün ərazidən götürülərək kənarlaşdırılıb.

    Hadisə yerində və ona yaxın ətraf ərazidə əlavə axtarış zamanı başqa hər hansı təhlükəli və ya şübhəli əşya aşkar edilməyib.

    Masazırda küçədə 13 F-1 qumbarası və digər hərbi sursatlar aşkar edilib

    Abşeron Hərbi sursat Masazır FHN

    Son xəbərlər

    09:37

    Şri-Lankada kanatın qırılması nəticəsində yeddi buddist rahib ölüb

    Digər ölkələr
    09:36

    Azərbaycan şahmatçıları təlim-məşq toplanışına başlayıblar

    Fərdi
    09:24

    Sabah Cəlilabadda 3 min abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    09:19

    Avropa Liqası: Əsas mərhələnin I turunun daha 9 oyunu keçiriləcək

    Futbol
    09:18
    Foto

    Masazırda küçədə 13 F-1 qumbarası və digər hərbi sursatlar aşkar edilib

    Hadisə
    09:13

    Sarayda avtomobil 57 yaşlı kişini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:08

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (25.09.2025)

    Maliyyə
    09:06

    Braziliyalı futbolçu Avropa Liqasının tarixinə düşüb

    Futbol
    09:05

    EBRD: Azərbaycanın güclü fiskal və xarici buferləri var

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti