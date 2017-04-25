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    В Масазыре КамАЗ столкнулся с Opel, пострадали трое, в том числе ребенок - ФОТО - ВИДЕО

    Виновником аварии стал водитель КамАЗа, нарушивший требования дорожного знака

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В поселке Масазыр Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

    Как сообщает Report, грузовой автомобиль КамАЗ столкнулся с автомобилем Opel.

    Причиной аварии стало несоблюдение водителем грузового автомобиля требования дорожного знака при круговом движении. Продолживший движение КамАЗ столкнулся с выехавшим навстречу автомобилем Opel и отбросил его в сторону, а сам ударился в столб под мостом.

    В результате аварии водитель легкого автомобиля Билалов Орхан Физули оглу 1985 г.р., его супруга Билалзаде Гюнай Илгар гызы 1991 г.р. и их малолетняя дочь Билалзаде Айшен Орхан гызы 2014 г.р. получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

    По факту ДТП проводится расследование.

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