В Масазыре КамАЗ столкнулся с Opel, пострадали трое, в том числе ребенок - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В поселке Масазыр Абшеронского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает Report, грузовой автомобиль КамАЗ столкнулся с автомобилем Opel.

Причиной аварии стало несоблюдение водителем грузового автомобиля требования дорожного знака при круговом движении. Продолживший движение КамАЗ столкнулся с выехавшим навстречу автомобилем Opel и отбросил его в сторону, а сам ударился в столб под мостом.

В результате аварии водитель легкого автомобиля Билалов Орхан Физули оглу 1985 г.р., его супруга Билалзаде Гюнай Илгар гызы 1991 г.р. и их малолетняя дочь Билалзаде Айшен Орхан гызы 2014 г.р. получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится расследование.