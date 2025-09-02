В Масазыре два человека погибли при пожаре в частном доме

В поселке Масазыр Абшеронского района при пожаре в частном доме погибли два человека.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, огонь уничтожил горючие конструкции двухэтажного частного жилого дома (40 кв. м каждый этаж), а также кровлю примыкающего двухэтажного частного жилого дома (40 кв. м каждый этаж). Пожарные ликвидировали возгорание, не допустив его распространения на близлежащие постройки.

При разведке места инцидента было обнаружено два трупа, они переданы по назначению.

Профильные ведомства ведут расследование обстоятельств происшествия.