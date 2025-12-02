В Масаллы перевернулся автомобиль, один человек погиб
Происшествия
- 02 декабря, 2025
- 09:38
В Масаллинском районе Азербайджана зафиксировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, автомобиль Nissan Sunny под управлением 34-летней Гусейновой Фармуды Алипанах гызы (1990 г.р.) потерял управление и перевернулся.
В результате инцидента сама Гусейнова, а также пассажиры автомобиля Исмаилова Гюльшан Иса гызы (1975 г.р.), Нуриева Нурия Расим гызы (1985 г.р.) и Велишова Севда Иса гызы (1961 г.р.) были госпитализированы в Масаллинскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Велишова от полученных травм скончалась в больнице.
По факту возбуждено уголовное дело.
Последние новости
09:54
ЕЦБ отказался гарантировать выплату Украине в размере 142 млрд евроДругие страны
09:39
Нефть марки Brent подорожала до $63,23 за баррельЭнергетика
09:38
МИД Азербайджана поздравил ОАЭ и Лаос с национальными праздникамиВнешняя политика
09:38
В Масаллы перевернулся автомобиль, один человек погибПроисшествия
09:34
Пролив Босфор временно закрыли из-за плотного туманаВ регионе
09:31
Налогоплательщиков переведут на электронную подачу информации об импортеБизнес
09:30
Кубок Азербайджана: "Туран Товуз" сыграет с "Шахдаг Гусар", "Нефтчи" - с "Зиря"Футбол
09:27
ЕС предоставил порту Актау грант в размере 10 млн евроВ регионе
09:26