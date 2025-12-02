В Масаллы перевернулся автомобиль, один человек погиб

В Масаллинском районе Азербайджана зафиксировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, автомобиль Nissan Sunny под управлением 34-летней Гусейновой Фармуды Алипанах гызы (1990 г.р.) потерял управление и перевернулся.

В результате инцидента сама Гусейнова, а также пассажиры автомобиля Исмаилова Гюльшан Иса гызы (1975 г.р.), Нуриева Нурия Расим гызы (1985 г.р.) и Велишова Севда Иса гызы (1961 г.р.) были госпитализированы в Масаллинскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Велишова от полученных травм скончалась в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело.