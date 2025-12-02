İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    • 02 dekabr, 2025
    • 09:14
    Masallıda qadın sürücü avtomobili aşırıb, ölən və yaralananlar var

    Masallı rayonunda avtomobil aşıb.

    "Report" xəbər verir ki, 1990-cı il təvəllüdlü Hüseynova Fərmudə Əlipənah qızı idarə etdiyi "Nissan Sunny" markalı minik avtomobillini aşırıb.

    Nəticədə sürücü F.Hüseynova, avtomobildə olan sərnişinlər 1975-ci il təvəllüdlü İsmayılova Gülşən İsa qızı, 1985-ci il təvəllüdlü Nuriyeva Nuriyə Rasim qızı və 1961-ci il təvəllüdlü Vəlişova Sevda İsa qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Masallı rayon Mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. S.Vəlişova aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.

