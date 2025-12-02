Masallıda qadın sürücü avtomobili aşırıb, ölən və yaralananlar var
Hadisə
- 02 dekabr, 2025
- 09:14
Masallı rayonunda avtomobil aşıb.
"Report" xəbər verir ki, 1990-cı il təvəllüdlü Hüseynova Fərmudə Əlipənah qızı idarə etdiyi "Nissan Sunny" markalı minik avtomobillini aşırıb.
Nəticədə sürücü F.Hüseynova, avtomobildə olan sərnişinlər 1975-ci il təvəllüdlü İsmayılova Gülşən İsa qızı, 1985-ci il təvəllüdlü Nuriyeva Nuriyə Rasim qızı və 1961-ci il təvəllüdlü Vəlişova Sevda İsa qızı müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Masallı rayon Mərkəzi xəstəxanasına daxil olub. S.Vəlişova aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanıb.
