В Масаллы мужчина скончался через неделю после наезда автомобиля
Происшествия
26 сентября, 2025
09:58
В Масаллы пешеход, сбитый автомобилем, скончался через неделю в больнице.
Как сообщает Report, 18 сентября на территории села Шыхлар Хаял Адиль оглу Азизов, управляя автомобилем марки ВАЗ-2107, сбил Фамиля Фаиг оглу Ахмедова (1992 г.р.).
Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, 25 сентября скончался.
По факту возбуждено уголовное дело.
