В Масаллы мужчина скончался через неделю после наезда автомобиля

В Масаллы пешеход, сбитый автомобилем, скончался через неделю в больнице.

Как сообщает Report, 18 сентября на территории села Шыхлар Хаял Адиль оглу Азизов, управляя автомобилем марки ВАЗ-2107, сбил Фамиля Фаиг оглу Ахмедова (1992 г.р.).

Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, 25 сентября скончался.

По факту возбуждено уголовное дело.