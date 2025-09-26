Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    В Масаллы мужчина скончался через неделю после наезда автомобиля

    Происшествия
    • 26 сентября, 2025
    • 09:58
    В Масаллы мужчина скончался через неделю после наезда автомобиля

    В Масаллы пешеход, сбитый автомобилем, скончался через неделю в больнице.

    Как сообщает Report, 18 сентября на территории села Шыхлар Хаял Адиль оглу Азизов, управляя автомобилем марки ВАЗ-2107, сбил Фамиля Фаиг оглу Ахмедова (1992 г.р.).

    Пострадавший был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, 25 сентября скончался.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Масаллы ДТП МВД Азербайджана
    Masallıda avtomobilin vurduğu piyada bir həftə sonra ölüb

    Последние новости

    10:07

    Рауф Салимов: Сбор статистики по показателям ЦУР стал сложнее

    Бизнес
    10:03

    Губернатор: В Псковской области РФ произошел взрыв на ж/д путях

    В регионе
    10:02

    В Шеки задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП

    Происшествия
    09:58

    В Масаллы мужчина скончался через неделю после наезда автомобиля

    Происшествия
    09:56

    Готовится ПСД Нахчыванского промпарка

    Промышленность
    09:52

    В трех районах Баку возникнут перебои с газоснабжением

    Энергетика
    09:45

    Азербайджанская баскетбольная лига открывает новый сезон

    Командные
    09:35

    Цена на азербайджанскую нефть слегка выросла

    Энергетика
    09:33

    ЕК может выделить Украине кредит на €140 млрд за счет замороженных активов РФ

    В регионе
    Лента новостей