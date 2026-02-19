В Баку задержан подозреваемый в краже денег и золота из квартиры родственника
Происшествия
- 19 февраля, 2026
- 17:49
В Хатаинском районе Баку задержан подозреваемый в краже на сумму 10 тыс. манатов из квартиры родственника.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
Потерпевший в своем обращении в полицию заявил, что неизвестный похитил из его квартиры 9 тыс. манатов наличными и золотые украшения на тысячу манатов.
В результате проведенных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении деяния 28-летний А.Иманов. В ходе расследования выяснилось, что задержанный является родственником потерпевшего, а украденные деньги он потратил на развлечения.
По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
Последние новости
18:08
При взрыве грузовика в Чили погибли трое, пострадали 10 человекДругие страны
18:00
Итконен: В Брюсселе обсудят ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"Другие страны
17:57
В Каспийском море произошло землетрясениеПроисшествия
17:55
Фото
Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в сфере устойчивого развитияЭкономика
17:51
Фото
В Баку принято итоговое заявление конференции по неоколониализму - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:50
Совет ЕС признал КСИР террористической организациейДругие страны
17:49
В Баку задержан подозреваемый в краже денег и золота из квартиры родственникаПроисшествия
17:42
Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармацевтической продукции в 4,2 разаБизнес
17:38