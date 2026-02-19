Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 19 февраля, 2026
    • 17:49
    В Баку задержан подозреваемый в краже денег и золота из квартиры родственника

    В Хатаинском районе Баку задержан подозреваемый в краже на сумму 10 тыс. манатов из квартиры родственника.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Потерпевший в своем обращении в полицию заявил, что неизвестный похитил из его квартиры 9 тыс. манатов наличными и золотые украшения на тысячу манатов.

    В результате проведенных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении деяния 28-летний А.Иманов. В ходе расследования выяснилось, что задержанный является родственником потерпевшего, а украденные деньги он потратил на развлечения.

    По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

    кража Хатаинский район деньги и золото
    Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Лента новостей