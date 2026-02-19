В Баку задержан подозреваемый в краже денег и золота из квартиры родственника

В Хатаинском районе Баку задержан подозреваемый в краже на сумму 10 тыс. манатов из квартиры родственника.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Потерпевший в своем обращении в полицию заявил, что неизвестный похитил из его квартиры 9 тыс. манатов наличными и золотые украшения на тысячу манатов.

В результате проведенных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении деяния 28-летний А.Иманов. В ходе расследования выяснилось, что задержанный является родственником потерпевшего, а украденные деньги он потратил на развлечения.

По факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.