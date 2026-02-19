Рашад Азизов: Необходимо перейти от государственной монополии к частному производству в киноиндустрии
Kультурная политика
- 19 февраля, 2026
- 17:38
Работа, проводимая Агентством кино Азербайджана, направлена на переход от подхода государственной монополии к механизму промышленного производства, повышающему конкурентоспособность частного сектора.
Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов.
По его словам, в отличие от предыдущих периодов, сегодня кинопроекты реализуются не только киностудией "Азербайджанфильм", но и совместно с частным сектором:
"Это создаст условия для внедрения более гибкой модели управления в сфере киноиндустрии, а также обеспечит здоровую конкуренцию. То есть эти процессы служат переходу от подхода государственной монополии к механизму промышленного производства, повышающему конкурентоспособность частного сектора".
Последние новости
18:08
При взрыве грузовика в Чили погибли трое, пострадали 10 человекДругие страны
18:00
Итконен: В Брюсселе обсудят ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"Другие страны
17:57
В Каспийском море произошло землетрясениеПроисшествия
17:55
Фото
Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в сфере устойчивого развитияЭкономика
17:51
Фото
В Баку принято итоговое заявление конференции по неоколониализму - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:50
Совет ЕС признал КСИР террористической организациейДругие страны
17:49
В Баку задержан подозреваемый в краже денег и золота из квартиры родственникаПроисшествия
17:42
Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармацевтической продукции в 4,2 разаБизнес
17:38