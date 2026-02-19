Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Рашад Азизов: Необходимо перейти от государственной монополии к частному производству в киноиндустрии

    Kультурная политика
    • 19 февраля, 2026
    • 17:38
    Рашад Азизов: Необходимо перейти от государственной монополии к частному производству в киноиндустрии

    Работа, проводимая Агентством кино Азербайджана, направлена на переход от подхода государственной монополии к механизму промышленного производства, повышающему конкурентоспособность частного сектора.

    Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов.

    По его словам, в отличие от предыдущих периодов, сегодня кинопроекты реализуются не только киностудией "Азербайджанфильм", но и совместно с частным сектором:

    "Это создаст условия для внедрения более гибкой модели управления в сфере киноиндустрии, а также обеспечит здоровую конкуренцию. То есть эти процессы служат переходу от подхода государственной монополии к механизму промышленного производства, повышающему конкурентоспособность частного сектора".

    киноиндустрия кино Рашад Азизов Агентства кино
    Rəşad Əzizov: Kino sahəsində dövlət monopoliyasından çıxıb özəl sektor istehsalına keçməliyik
    Ты - Король

    Последние новости

    18:08

    При взрыве грузовика в Чили погибли трое, пострадали 10 человек

    Другие страны
    18:00

    Итконен: В Брюсселе обсудят ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"

    Другие страны
    17:57

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    17:55
    Фото

    Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в сфере устойчивого развития

    Экономика
    17:51
    Фото

    В Баку принято итоговое заявление конференции по неоколониализму - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:50

    Совет ЕС признал КСИР террористической организацией

    Другие страны
    17:49

    В Баку задержан подозреваемый в краже денег и золота из квартиры родственника

    Происшествия
    17:42

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармацевтической продукции в 4,2 раза

    Бизнес
    17:38

    Рашад Азизов: Необходимо перейти от государственной монополии к частному производству в киноиндустрии

    Kультурная политика
    Лента новостей