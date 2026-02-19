Рашад Азизов: Необходимо перейти от государственной монополии к частному производству в киноиндустрии

Работа, проводимая Агентством кино Азербайджана, направлена на переход от подхода государственной монополии к механизму промышленного производства, повышающему конкурентоспособность частного сектора.

Об этом в интервью Report заявил генеральный директор Агентства кино Азербайджана Рашад Азизов.

По его словам, в отличие от предыдущих периодов, сегодня кинопроекты реализуются не только киностудией "Азербайджанфильм", но и совместно с частным сектором:

"Это создаст условия для внедрения более гибкой модели управления в сфере киноиндустрии, а также обеспечит здоровую конкуренцию. То есть эти процессы служат переходу от подхода государственной монополии к механизму промышленного производства, повышающему конкурентоспособность частного сектора".