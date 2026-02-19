İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Rəşad Əzizov: Kino sahəsində dövlət monopoliyasından çıxıb özəl sektor istehsalına keçməliyik

    Mədəniyyət siyasəti
    • 19 fevral, 2026
    • 17:06
    Rəşad Əzizov: Kino sahəsində dövlət monopoliyasından çıxıb özəl sektor istehsalına keçməliyik

    Kino Agentliyinin apardığı proses dövlət monopoliyası yanaşmasından özəl sektorun rəqabətliliyini artıran sənaye istehsalı mexanizminə keçidə xidmət edir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin baş direktoru Rəşad Əzizov deyib.

    Onun sözlərinə görə, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq, bu gün kino layihələri yalnız "Azərbaycanfilm" kinostudiyası tərəfindən həyata keçirilirmir, özəl sektorlarla birgə reallaşdılır.

    "Bu isə kino sənayesi sahəsində daha çevik idarəetmə modelinin tətbiqinə şərait yaradacaq, həmçinin sağlam rəqabət təmin olunacaq. Yəni bu proseslər dövlət monopoliyası yanaşmasından özəl sektorun rəqabətliliyini artıran sənaye istehsalı mexanizminə keçidə xidmət edir, biz buna nail olmaq istəyirik", - o deyib.

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Kino Agentliyi Rəşad Əzizov
    Рашад Азизов: Необходимо перейти от государственной монополии к частному производству в киноиндустрии

    Son xəbərlər

    17:47

    Kino Agentliyinin baş direktoru: Müsabiqədə qalib olmayanların narazı qalması, etiraz etməsi təbii haldır

    Mədəniyyət siyasəti
    17:41

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    17:41

    "Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:38
    Foto

    Qəbələdə meşə fondu torpağında qanunsuz tikinti aşkarlanıb, qanunamüvafiq tədbirlər görülüb

    Ekologiya
    17:34

    Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblər

    Digər ölkələr
    17:29
    Foto

    BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb

    İqtisadiyyat
    17:29

    Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcək

    Digər ölkələr
    17:27

    Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:26
    Foto

    Bakıda neokolonializmə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda bəyanat qəbul edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti