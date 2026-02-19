Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармацевтической продукции в 4,2 раза

Азербайджан в январе 2026 года импортировал фармацевтическую продукцию на сумму $47,3 млн.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период Азербайджан также экспортировал фармацевтическую продукцию на сумму $0,4 млн, что в 4,2 раза больше, чем годом ранее.

Импорт фармацевтической продукции составил 3,6% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт - 0,02% от общего объема экспорта.