    Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармацевтической продукции в 4,2 раза

    Бизнес
    • 19 февраля, 2026
    • 17:42
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармацевтической продукции в 4,2 раза

    Азербайджан в январе 2026 года импортировал фармацевтическую продукцию на сумму $47,3 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За отчетный период Азербайджан также экспортировал фармацевтическую продукцию на сумму $0,4 млн, что в 4,2 раза больше, чем годом ранее.

    Импорт фармацевтической продукции составил 3,6% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт - 0,02% от общего объема экспорта.

    фармацевтическая продукция экспорт Азербайджан
    Azərbaycan əczaçılıq məhsulları ixracından gəlirini 4 dəfədən çox artırıb
