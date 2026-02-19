Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармацевтической продукции в 4,2 раза
Бизнес
- 19 февраля, 2026
- 17:42
Азербайджан в январе 2026 года импортировал фармацевтическую продукцию на сумму $47,3 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 8,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
За отчетный период Азербайджан также экспортировал фармацевтическую продукцию на сумму $0,4 млн, что в 4,2 раза больше, чем годом ранее.
Импорт фармацевтической продукции составил 3,6% от общего объема импорта Азербайджана, а экспорт - 0,02% от общего объема экспорта.
Последние новости
18:08
При взрыве грузовика в Чили погибли трое, пострадали 10 человекДругие страны
18:00
Итконен: В Брюсселе обсудят ситуацию с поставками нефти по "Дружбе"Другие страны
17:57
В Каспийском море произошло землетрясениеПроисшествия
17:55
Фото
Азербайджан и ООН обсудили сотрудничество в сфере устойчивого развитияЭкономика
17:51
Фото
В Баку принято итоговое заявление конференции по неоколониализму - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:50
Совет ЕС признал КСИР террористической организациейДругие страны
17:49
В Баку задержан подозреваемый в краже денег и золота из квартиры родственникаПроисшествия
17:42
Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармацевтической продукции в 4,2 разаБизнес
17:38