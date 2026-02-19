İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan əczaçılıq məhsulları ixracından gəlirini 4 dəfədən çox artırıb

    Biznes
    • 19 fevral, 2026
    • 17:18
    Azərbaycan əczaçılıq məhsulları ixracından gəlirini 4 dəfədən çox artırıb

    Bu ilin yanvar ayında Azərbaycan 47,3 milyon ABŞ dolları dəyərində əczaçılıq məhsulları idxal edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,8 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan həmçinin 0,4 milyon ABŞ dolları dəyərində əczaçılıq məhsulları ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 4,2 dəfə çoxdur.

    Əczaçılıq məhsulları üzrə idxal Azərbaycanın ümumi idxalının 3,6 %-ni, ixrac isə ümumi ixracın 0,02 %-ni təşkil edib.

    Xatırladaq ki, bu ilin yanvar ayında Azərbaycan xarici ölkələrlə 3 milyard 538 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 30,5 % azdır.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 2 milyard 236 milyon ABŞ dolları ixracın, 1 milyard 302 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 26,4 % azalıb, idxal isə 36,5 % azalıb.

    Son nəticədə xarici ticarətdə 934 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,3 % azdır.

    əczaçılıq məhsulları Dövlət Gömrük Komitəsi xarici ticarət dövriyəsi
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта фармацевтической продукции в 4,2 раза

    Son xəbərlər

    17:41

    Xəzər dənizində zəlzələ olub

    Hadisə
    17:41

    "Yuventus" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    17:38
    Foto

    Qəbələdə meşə fondu torpağında qanunsuz tikinti aşkarlanıb, qanunamüvafiq tədbirlər görülüb

    Ekologiya
    17:34

    Amerikalı senatorlar müharibə başlayandan ilk dəfə Ukraynaya səfər ediblər

    Digər ölkələr
    17:29
    Foto

    BMT ilə dayanıqlı inkişaf üzrə əməkdaşlığa dair müzakirələr aparılıb

    İqtisadiyyat
    17:29

    Aİ rəsmisi: Ukrayna üzrə sülh razılaşmaları bizim dəstəyimiz olmadan işləməyəcək

    Digər ölkələr
    17:27

    Bakıda qohumunun evindən 10 min manatlıq oğurluqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:26
    Foto

    Bakıda neokolonializmə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda bəyanat qəbul edilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:20

    Baqrat Qalstanyanın həbs müddəti daha iki ay uzadılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti