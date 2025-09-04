В Масаллы 17-летний юноша утонул в водоеме
Происшествия
- 04 сентября, 2025
- 09:42
В Масаллы 17-летний юноша погиб в результате несчастного случая.
Как сообщает Report, житель села Сирабиль Нахметов Зияфет Шаиг оглу, 2008 года рождения, по неосторожности упал с лошади в водоем и утонул.
По факту в прокуратуре Масаллинского района проводится расследование.
