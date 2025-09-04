İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    Masallıda 17 yaşlı oğlan su hövzəsində boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 09:17
    Masallıda 17 yaşlı oğlan su hövzəsində boğularaq ölüb

    Masallıda 17 yaşlı oğlan su hövzəsinə yıxılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Sirəbil kəndində yaşayan 2008-ci il təvəllüdlü Nəhmətov Ziyafət Şaiq oğlu ehtiyatsızlıqdan atdan su hövzəsinə yıxılaraq boğulub ölüb.

     Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Masallı boğulma Hadisə Prokurorluq
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Масаллы 17-летний юноша утонул в водоеме

    Son xəbərlər

    10:24

    Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaq

    Xarici siyasət
    10:09

    Nazir: "Rusiya nümayəndə heyəti MDB Oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edəcək"

    İdman
    10:07

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar avqustda 25 % azalıb

    İKT
    10:03

    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı avqustda 40 % azalıb

    İKT
    09:52

    Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun gəlirləri və xərcləri artıb

    Maliyyə
    09:45

    "Tottenhem"in sabiq baş məşqçisi Almaniya klubunda işləyə bilər

    Futbol
    09:43

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən 1 milyard dollar göndərilib

    Digər ölkələr
    09:40

    ABŞ-dən olan nümayəndələr Zəngəzur dəhlizinin detallarının müzakirəsi üçün Ermənistana gedəcəklər

    Region
    09:37
    Foto

    Azərbaycan və Peru XİN-ləri arasında ilk dəfə siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti