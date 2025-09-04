Masallıda 17 yaşlı oğlan su hövzəsində boğularaq ölüb
Hadisə
- 04 sentyabr, 2025
- 09:17
Masallıda 17 yaşlı oğlan su hövzəsinə yıxılıb.
"Report" xəbər verir ki, Sirəbil kəndində yaşayan 2008-ci il təvəllüdlü Nəhmətov Ziyafət Şaiq oğlu ehtiyatsızlıqdan atdan su hövzəsinə yıxılaraq boğulub ölüb.
Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
10:24
Elnur Məmmədov Peru universitetində Azərbaycanın xarici siyasəti haqqında danışacaqXarici siyasət
10:09
Nazir: "Rusiya nümayəndə heyəti MDB Oyunları ilə əlaqədar Azərbaycana səfər edəcək"İdman
10:07
Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar avqustda 25 % azalıbİKT
10:03
Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı avqustda 40 % azalıbİKT
09:52
Mineral Xammal Bazasının Bərpası Fondunun gəlirləri və xərcləri artıbMaliyyə
09:45
"Tottenhem"in sabiq baş məşqçisi Almaniya klubunda işləyə bilərFutbol
09:43
Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən 1 milyard dollar göndərilibDigər ölkələr
09:40
ABŞ-dən olan nümayəndələr Zəngəzur dəhlizinin detallarının müzakirəsi üçün Ermənistana gedəcəklərRegion
09:37
Foto