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    В магазине стройматериалов в Баку произошел пожар

    Удалось пресечь распространение огня на магазин и прилегающие помещения

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В магазине стройматериалов в Баку произошел пожар. 

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в 13-ом ряду 2-го корпуса торгового центра в Гарадагском районе столицы загорелся недействующий магазин стройматериалов. Пламя охватило 30 кв. м древесных материалов, собранных в помещении общей площадью 40 кв. м. 

    Магазин и прилегающие помещения удалось защитить от огня. Пламя потушили в 03:37.  

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