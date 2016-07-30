Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В магазине стройматериалов в Баку произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в 13-ом ряду 2-го корпуса торгового центра в Гарадагском районе столицы загорелся недействующий магазин стройматериалов. Пламя охватило 30 кв. м древесных материалов, собранных в помещении общей площадью 40 кв. м.

Магазин и прилегающие помещения удалось защитить от огня. Пламя потушили в 03:37.