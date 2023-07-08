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В Лянкяране женщина скончалась при родах

В Лянкяране женщина скончалась при родах В Лянкяране женщина скончалась при родах.
Происшествия
8 июля 2023 г. 13:22
В Лянкяране женщина скончалась при родах

В Лянкяране женщина скончалась при родах.

Как сообщает южное бюро Report, жительницу села Кергелан Айгюн Ильхам гызы Гурбанзаде 1995 года рождения ночью доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу с высокой температурой.

Ей была оказана первая медицинская помощь. Поскольку женщина была на 6 месяце беременности, ее направили в Лянкяранский региональный перинатальный центр. Позже А.Гурбанзаде и ее нерожденный ребенок скончались в центре.

Родственники женщины винят в смерти А.Гурбанзаде врачей перинатального центра.

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили Report, что в районной прокуратуре ведется расследование по факту смерти Гурбанзаде после операции в перинатальном центре, куда она поступила с диагнозом "угроза преждевременных родов".

Отметим, что это была третья беременность А.Гурбанзаде. Ранее двое ее детей также умерли при родах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLənkəranda doğuş zamanı ana və körpəsi ölüb

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