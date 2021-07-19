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В Лянкяране задержаны еще 4 торговца "пати"

В Лянкяране задержаны еще 4 торговца "пати" В результате очередных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции города Лянкяран, задержаны еще 4 человека, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропного вещества метамфетамина, известного
Происшествия
19 июля 2021 г. 12:04
В Лянкяране задержаны еще 4 торговца пати

В результате очередных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районного отдела полиции города Лянкяран, задержаны еще 4 человека, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропного вещества метамфетамина, известного как "пати" ("кристалл").

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел, житель города Баку Ровшан Мирзоев был задержан на территории города Лиман при продаже героина, кроме того, при нем были обнаружены и изъяты 4 упаковки психотропного вещества метамфетамина и 1 единица электронных весов. Установлено, что психотропное вещество Мирзоев продал жителю Лимана, ранее судимому Алескеру Кяльбизаде. В подвале дома, где проживал Кяльбизаде, были обнаружены и изъяты 1 килограмм 43 грамма героина, 512 граммов метамфетамина.

Среди задержанных также Ракиф Алиев и Вагиф Мирзоев, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. При них были обнаружены и изъяты в общей сложности 14 упаковок героина и метамфетамина, а также электронные весы.

Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda “patı” satan daha 4 nəfər saxlanıldı

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