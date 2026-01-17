Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 17 января, 2026
    • 16:56
    В Лянкяране задержан подозреваемый в краже и умышленном поджоге дома

    В Лянкяранском районе задержан мужчина, подозреваемый в краже и умышленном поджоге частного дома.

    Как сообщили Report в МВД, в селе Гёйшабан злоумышленник похитил из частного дома бытовые предметы на сумму 3 тыс. манатов, после чего поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.

    В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 37-летнего Эльчина Гулиева.

    По факту продолжается расследование.

    Лянкяран кража поджог дома МВД
    Lənkəranda oğurluq etdiyi evi yandıran şəxs saxlanılıb

