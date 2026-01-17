В Лянкяране задержан подозреваемый в краже и умышленном поджоге дома
Происшествия
- 17 января, 2026
- 16:56
В Лянкяранском районе задержан мужчина, подозреваемый в краже и умышленном поджоге частного дома.
Как сообщили Report в МВД, в селе Гёйшабан злоумышленник похитил из частного дома бытовые предметы на сумму 3 тыс. манатов, после чего поджег дом, чтобы скрыть следы преступления.
В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 37-летнего Эльчина Гулиева.
По факту продолжается расследование.
