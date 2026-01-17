Lənkəranda oğurluq etdiyi evi yandıran şəxs saxlanılıb

İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndindəki yaşayış evlərindən birindən 3 min manat dəyərində məişət əşyalarını oğurladıqdan sonra evi yandıran şəxs saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən (DİN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Lənkəran Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 37 yaşlı Elçin Quliyev saxlanılıb.

    Onun hadisədən sonra izi itirmək məqsədilə evdə yanğın törətdiyi də müəyyən edilib.

    Lənkəran oğurluq yanğın Daxili İşlər Nazirliyi
