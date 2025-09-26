Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеров

    Происшествия
    • 26 сентября, 2025
    • 17:27
    В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеров

    В Лянкяране задержан 23-летний Кянан Ализаде, подозреваемый в обмане пенсионеров.

    Об этом сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

    Установлено, что он присвоил 1977 манатов четырех пенсионеров, которые обращались к нему за помощью в снятии средств с банковских карт и переводе денег через платежные терминалы.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    обман пенсионеров житель Лянкярана уголовное дело
    Təqaüdçülərin pulunu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Последние новости

    17:55

    Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

    Другие страны
    17:51

    Нетаньяху: Израиль полностью отвергает идею создания государства Палестина

    Другие страны
    17:50

    Нетаньяху верит в возможность заключения соглашения с Сирией

    Другие страны
    17:45

    Дания выделила Украине дополнительную помощь на сумму свыше $420 млн

    Другие страны
    17:37

    Гросси заявил, что не видит рисков ядерной войны между Индией и Пакистаном

    Другие страны
    17:35

    МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

    Происшествия
    17:33

    Нетаньяху с трибуны ГА ООН призвал немедленно возобновить санкции против Ирана

    Другие страны
    17:28
    Фото

    Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в экономике и энергетике

    Энергетика
    17:27

    В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеров

    Происшествия
    Лента новостей