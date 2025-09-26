В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеров
Происшествия
- 26 сентября, 2025
- 17:27
В Лянкяране задержан 23-летний Кянан Ализаде, подозреваемый в обмане пенсионеров.
Об этом сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.
Установлено, что он присвоил 1977 манатов четырех пенсионеров, которые обращались к нему за помощью в снятии средств с банковских карт и переводе денег через платежные терминалы.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
