В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеров

В Лянкяране задержан 23-летний Кянан Ализаде, подозреваемый в обмане пенсионеров.

Об этом сообщили Report в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД.

Установлено, что он присвоил 1977 манатов четырех пенсионеров, которые обращались к нему за помощью в снятии средств с банковских карт и переводе денег через платежные терминалы.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.