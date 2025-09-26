Təqaüdçülərin pulunu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
- 26 sentyabr, 2025
- 17:01
Lənkəranda ondan kömək istəyən təqaüdçülərin pulunu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən 23 yaşlı Kənan Əlizadə saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan məlumat verilib.
Məlumata görə, araşdırmalarla müəyyən edilib ki, K.Əlizadə kartdakı pulu nağdlaşdırmaq və terminal vasitəsilə pul göndərmək üçün kömək istəyən 4 nəfərin 1977 manat vəsaitini talayıb.
Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.
