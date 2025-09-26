İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Təqaüdçülərin pulunu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2025
    • 17:01
    Təqaüdçülərin pulunu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Lənkəranda ondan kömək istəyən təqaüdçülərin pulunu ələ keçirməkdə şübhəli bilinən 23 yaşlı Kənan Əlizadə saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Lənkəran regional qrupundan məlumat verilib.

    Məlumata görə, araşdırmalarla müəyyən edilib ki, K.Əlizadə kartdakı pulu nağdlaşdırmaq və terminal vasitəsilə pul göndərmək üçün kömək istəyən 4 nəfərin 1977 manat vəsaitini talayıb.

    Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır.

    Lənkəran oğurluq polis
    В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеров

