Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    В Лянкяране возбуждено уголовное дело по факту гибели школьников в ДТП

    Происшествия
    • 20 сентября, 2025
    • 10:22
    В Лянкяране возбуждено уголовное дело по факту гибели школьников в ДТП

    В Лянкяранском районе возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли школьники брат с сестрой.

    Как сообщает Report, по факту в районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), назначены соответствующие экспертизы.

    Отметим, что вчера Гулузаде Вургун Асиф оглу на автомобиле марки "Mercedes-Benz C230" с государственным регистрационным номером 10-SV-620 сбил насмерть пешеходов на обочине автодороги в селе Шову - Ализаде Гюнай Шамид гызы 2017 г.р. и Ализаде Рамида Шамид оглу 2014 г.р.

    ДТП Лянкяран школьники
    Lənkəranda məktəbli bacı-qardaşın öldüyü yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Последние новости

    11:50

    Генштаб ВСУ подтвердил удары по ряду нефтяных объектов РФ

    Другие страны
    11:47

    ГД инициирует референдум по поправкам в Конституцию Армении после выборов в 2026 году

    В регионе
    11:46

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Турции на 64%

    Финансы
    11:44

    Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытания

    Внутренняя политика
    11:43

    Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет Азербайджана

    Внешняя политика
    11:38

    Президент Руанды посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева

    Другие
    11:35

    Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    11:31

    "Азерэнержи" о восстановлении инфраструктуры в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и Ходжавенде

    Энергетика
    11:31

    Пилот Haas рассчитывает заработать очки на Гран-при Азербайджана

    Формула 1
    Лента новостей