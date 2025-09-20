В Лянкяране возбуждено уголовное дело по факту гибели школьников в ДТП

В Лянкяранском районе возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли школьники брат с сестрой.

Как сообщает Report, по факту в районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.3 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц), назначены соответствующие экспертизы.

Отметим, что вчера Гулузаде Вургун Асиф оглу на автомобиле марки "Mercedes-Benz C230" с государственным регистрационным номером 10-SV-620 сбил насмерть пешеходов на обочине автодороги в селе Шову - Ализаде Гюнай Шамид гызы 2017 г.р. и Ализаде Рамида Шамид оглу 2014 г.р.