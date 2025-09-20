İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Lənkəranda məktəbli bacı-qardaşın öldüyü yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    • 20 sentyabr, 2025
    • 10:04
    Lənkəranda məktəbli bacı-qardaşın öldüyü yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Lənkəran rayonunda məktəbli bacı-qardaşın öldüyü yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, faktla bağlı Lənkəran rayon Polis Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 263.3-cü ( yol istismar qaydalarını pozma, iki və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda) maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib.

    Qeyd edək ki, ötən gün Quluzadə Vurğun Asif oğlu Lənkəran-Lerik magistral avtomobil yolunun Lənkəran rayonu Şovu kəndi ərazisindən keçən hissəsində idarə etdiyi 10-SV-620 dövlət qeydiyyat nişanlı "Mercedes-Benz C230" markalı avtomobillə yol kənarında hərəkətdə olan piyadalar - 2017-ci il təvəllüdlü Əlizadə Günay Şamid qızı və 2014-cü il təvəllüdlü Əlizadə Ramid Şamid oğlunu vurub. Sonuncular xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüblər.

    Lənkəran avtoqəza Cinayət işi təhqiqat

    Son xəbərlər

    10:14

    Azərbaycan avtomobillər və onların hissələrinin idxal xərcini 17 %-dən çox artırıb

    Biznes
    10:13

    Sudanda məscidə PUA zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 78-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:09

    Brüssel hava limanı kiberhücuma məruz qalıb

    Digər ölkələr
    10:04

    Lənkəranda məktəbli bacı-qardaşın öldüyü yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

    Hadisə
    09:52

    "Fitch" ABB-nin reytinq proqnozunu yenə "Pozitiv" qiymətləndirdi!

    Maliyyə
    09:51
    Foto
    Video

    DSX-nin 270 hərbçisi mənzillə təmin olunub

    Daxili siyasət
    09:47

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.09.2025)

    Maliyyə
    09:46

    Mirzoyan: Ermənistan və ABŞ "Tramp Marşrutu" layihəsinin detallarını dəqiqləşdirəcəklər

    Region
    09:40

    Rafael Fiziyev zədələndiyi üçün braziliyalı rəqibi ilə döyüşməyəcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti