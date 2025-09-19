İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2025
    • 09:13
    Lənkəranda avtomobil məktəbə gedən bacı-qardaşı vuraraq öldürüb

    Lənkəranda avtomobil məktəbə gedən bacı-qardaşı vurub.

    "Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Şovu kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, "Mercedes" markalı avtomobil idarəetmədən çıxaraq məktəbə gedən Gülay Əlizadə və onun qardaşı Ramid Əliyevi vurub.

    Hər iki məktəbli ağır vəziyyətdə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılsa da, onların həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Meyitlər aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    В Лянкяране автомобиль насмерть сбил брата и сестру по дороге в школу

