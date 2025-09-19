В Лянкяране автомобиль насмерть сбил брата и сестру по дороге в школу

В Лянкяране автомобиль насмерть сбил брата и сестру, которые направлялись в школу.

Как сообщает южное бюро Report, трагедия произошла в селе Шову Лянкяранского района.

Автомобиль марки Mercedes сбил школьников Гюлай Ализаде и ее брата Рамида Алиева. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу, однако спасти их жизни не удалось.

По факту проводится расследование.