В Лянкяране автомобиль насмерть сбил брата и сестру по дороге в школу
Происшествия
- 19 сентября, 2025
- 09:34
В Лянкяране автомобиль насмерть сбил брата и сестру, которые направлялись в школу.
Как сообщает южное бюро Report, трагедия произошла в селе Шову Лянкяранского района.
Автомобиль марки Mercedes сбил школьников Гюлай Ализаде и ее брата Рамида Алиева. Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Лянкяранскую центральную районную больницу, однако спасти их жизни не удалось.
По факту проводится расследование.
Последние новости
09:39
Пентагон исключил из бюджета 2026 года закупку баллистических ракет SentinelДругие страны
09:34
В Лянкяране автомобиль насмерть сбил брата и сестру по дороге в школуПроисшествия
09:31
Шарль Леклер: Бакинская трасса мне очень подходитФормула 1
09:31
АКФР расширяет число партнеров для финансирования инвестпроектов в Азербайджане и КыргызстанеБизнес
09:26
Азербайджан и ЕС создадут экономическую рабочую группу высокого уровняВ регионе
09:25
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (19.09.2025)Финансы
09:24
В Губе у обочины дороги обнаружено тело мужчиныПроисшествия
09:17
В Баку в результате ДТП с участием двух грузовиков погиб человекПроисшествия
09:12