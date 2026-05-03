В Лянкяране ссора в чайхане закончилась поножовщиной
Происшествия
- 03 мая, 2026
- 23:57
В Лянкяране был ранен ножом 36-летний мужчина.
Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в чайхане, расположенной в селе Гирдани Лянкяранского района.
Так, во время конфликта, возникшего на почве личных отношений, 42-летний житель села Эльданиз Гусейнов нанес ножевые ранения своему односельчанину – Самику Гадир оглу Байрамову 1990 года рождения.
Пострадавший был незамедлительно доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.
У С.Байрамова диагностированы открытые раны грудной клетки и бедра. Он был направлен на операцию.
Подозреваемый в совершении преступления, 42-летний Эльданиз Гусейнов, задержан сотрудниками полиции.
По факту проводится расследование.
