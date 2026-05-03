    Происшествия
    • 03 мая, 2026
    • 23:57
    В Лянкяране ссора в чайхане закончилась поножовщиной

    В Лянкяране был ранен ножом 36-летний мужчина.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент произошел в чайхане, расположенной в селе Гирдани Лянкяранского района.

    Так, во время конфликта, возникшего на почве личных отношений, 42-летний житель села Эльданиз Гусейнов нанес ножевые ранения своему односельчанину – Самику Гадир оглу Байрамову 1990 года рождения.

    Пострадавший был незамедлительно доставлен в Лянкяранскую районную центральную больницу.

    У С.Байрамова диагностированы открытые раны грудной клетки и бедра. Он был направлен на операцию.

    Подозреваемый в совершении преступления, 42-летний Эльданиз Гусейнов, задержан сотрудниками полиции.

    По факту проводится расследование.

    Инцидент с поножовщиной Лянкаран
    Lənkəranda çayxanada düşən mübahisə qanla bitib

