Lənkəranda çayxanada düşən mübahisə qanla bitib
Hadisə
- 03 may, 2026
- 23:03
Lənkəranda 36 yaşlı kişi bıçaqlanıb.
"Report"un cənub bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Girdəni kəndindəki çayxanada baş verib.
Belə ki, şəxsi münasibətlər zəminində baş verən mübahisə zamanı kənd sakini, 42 yaşlı Eldəniz Hüseynov həmkəndlisi 1990-cı il təvəllüdlü Samik Qadir oğlu Bayramova bıçaqla xəsarət yetirib.
Yaralı dərhal Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb.
S.Bayramova döş qəfəsi və budun açıq yarası diaqnozu təyin olunub və əməliyyata götürülüb.
Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 42 yaşlı Eldəniz Hüseynov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
