В Лянкяране скончалась женщина, принявшая лекарство для прерывания беременности

Лянкяран. 23 июля. REPORT.AZ/ В Лянкяране скончалась беременная женщина.

По сообщению южного бюро Report, в Лянкяране по адресу Сахиль, 32 скончалась Ибрагимова Гюнель Умид гызы, 1998 года рождения, принявшая слишком большую дозу лекарства для прерывания беременности.

Г.Ибрагимова, состояние которой резко ухудшилось после принятых препаратов, была доставлена в гинекологическое отделение Лянкяранской центральной районной больницы. В больнице ей диагностировали 16-недельный срок беременности. Во время обследования выяснилось, что принятые лекарства вызвали кровотечение в матке, от которого Г.Ибрагимова скончалась.

Тело молодой женщины направлено на патологоанатомическую экспертизу.

По факту в Лянкяранской районной прокуратуре ведется расследование.