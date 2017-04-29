В Лянкяране сгорел пятикомнатный дом

Лянкяран. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Лянкяранском районе сгорел пятикомнатный дом.

Как сообщает Южное бюро Report, инцидент произошел в селе Мамуста.

Принадлежащий жителю села Рагимову Агададашу Балададаш оглу дом общей площадью 120 кв. м сгорел вместе с вещами. Хозяева дома из-за сильного задымления не смогли войти в дом и спасти вещи.

На место события привлечены силы Государственной противопожарной службы Лянкяранского района министерства по чрезвычайным ситуациям.

Жильцы дома не пострадали, так как их не было дома, когда вспыхнул пожар. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания в проводке.

По факту ведется расследование.